QR-коды для входа в театры, музеи и заведения общепита заработали в Кировской области

ТАСС, 25 октября. Система QR-кодов начала действовать с понедельника для посещения предприятий общественного питания, организаций бытовых услуг и учреждений культуры и спорта в Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Сегодня в Кировской области началось действие системы QR-кодов вакцинации. QR-код свидетельствует о пройденной вакцинации против COVID-19 либо о недавно (за последние шесть месяцев) перенесенном заболевании коронавирусом. QR-код необходим при входе в развлекательные, тематические парки, парки отдыха на открытом воздухе, в кинотеатры (кинозалы), в цирк, театры, на концерт, при посещении музеев, библиотек, архивов, ДК, домов народного творчества, танцевальных, художественных, театральных студий (школ, классов, кружков), творческих мастерских и других центров обучения, а также для участия в конференциях, круглых столах, форумах", - говорится в сообщении.

С понедельника без QR-кода нельзя посетить места общественного питания. Аналогичные требования распространяются и на крытые катки, детские игровые комнаты и развлекательные центры, бани, сауны, фитнес-центры, плавательные бассейны, спортивные организации, салоны красоты, парикмахерские, косметические, массажные салоны, спа-салоны, солярии. Только с действующим QR-кодом теперь можно заселиться в гостиницу (мотель, хостел), базу отдыха, санаторий.

В ведомстве уточнили, что QR-код можно получить на сайте gosuslugi.ru или в мобильном приложении "Госуслуги Стопкоронавирус".

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Кировской области выявлено более 62 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, свыше 56 тыс. человек выздоровели, 583 скончались. Первый компонент вакцины получили порядка 410 тыс. жителей региона, завершили вакцинацию 381,3 тыс. Коллективный иммунитет сформирован у 38% населения. В регионе действует масочный режим, запрещены массовые мероприятия, введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан.