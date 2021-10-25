В Калининградской области предложили приостановить деятельность некоторых предприятий

КАЛИНИНГРАД, 25 октября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Калининградской области с учетом неблагополучной ситуации по коронавирусу предложило приостановить деятельность ряда предприятий и организаций, чтобы ограничить контакты людей. Об этом в понедельник сообщила на брифинге глава управления Елена Бабура.

"Мы предложили ряду организаций и предприятий приостановить их деятельность. Перевести деятельность тех предприятий, где это возможно, осуществлять ее на дистанционном режиме, и общепит - только на вынос", - сказала она, отметив, что "все эти меры направлены на ограничение контактов" людей и "решения будут прописаны в постановлении правительства области".

По оценке Бабуры, эпидемическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Калининградской области сейчас "крайне неблагополучная".

"Без принятия жестких противоэпидемических мер прогноз ее [ситуации] развития крайне неблагополучный", - отметила глава управления. По ее данным, за последнюю неделю заболеваемость в области увеличилась на 15%, а с 20 сентября - на 30%.

За последние сутки в области зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции, нарастающим итогом 62 275 случаев. Количество летальных исходов с начала пандемии, по данным Минздрава Калининградской области - 848. За сутки проведено 3 781 исследование, нарастающим итогом обследовано 1 019 632 человека. Под медицинским наблюдением в условиях изоляции находится 34 409 контактных с заболевшими.