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Отопительный сезон в Сочи начнется на две недели раньше, чем планировалось

Отопление дадут 27 октября

СОЧИ, 25 октября. /ТАСС/. Власти Сочи приняли решение дать отопление в дома прибрежного кластера города к 30 октября, сообщил мэр Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале в понедельник.

"Тепло в дома сочинцев планируем начать подавать уже 27 октября, а к 30 октября обеспечим им весь город", - написал мэр.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Сочи начнется 1 ноября в предгорных районах и 15 ноября - на территории всего курорта.

В настоящее время температура воздуха днем в Сочи поднимается в среднем до 16-18 градусов, в связи с этим отраслевые предприятия работают по заявкам от организаций. Так, подача тепла осуществляется в 15 поликлиник и больниц предгорной местности, пояснил Копайгородский.

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