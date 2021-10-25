Медработники в ХМАО отменили осенние отпуска из-за ситуации с коронавирусом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 октября. /ТАСС/. Сотрудники медицинских организаций в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) были вынуждены отменить свои отпуска в сентябре - ноябре из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Врачи трудятся на пределе своих возможностей, сообщила в понедельник губернатор Югры Наталья Комарова.

С 7 сентября, когда в Югре было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости вырос почти в два раза. По данным регионального оперштаба на 25 октября, за минувшие сутки зарегистрировано 264 новых случая коронавируса, это максимум с июля 2020 года, кроме того, 12 человек умерли от последствий коронавирусной инфекции.

"Медицинские работники заняты на грани своих возможностей. Практически весь медперсонал отменил, не смог воспользоваться, по сути, плановыми отпусками, запланированными на сентябрь - ноябрь 2021 года. В Югре в контакте с заболевшими с коронавирусной инфекцией находятся из 31 тыс. медработников - более 4,5 тыс. человек", - сказала глава региона в ходе прямого эфира с жителями Югры.

По ее словам, летальность от коронавирусной инфекции остается в Югре высокой. "Мы теряем от семи до 12 человек в сутки. <…> Объем использования кислорода в ковидных госпиталях увеличился почти в два раза - это говорит о том, что число кислородзависимых, тяжелых пациентов превышает прошлогодние показатели", - отметила Комарова.

Она добавила, что в период с 30 октября по 7 ноября - выходных днях, объявленных президентом России - в детских садах Югры будет открыто не менее 390 дежурных групп.

С 11 октября в Югре введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, а с 25 октября начали действовать QR-коды в ряде муниципалитетов, с 8 ноября они будут введены во всех населенных пунктах. За время пандемии в регионе, по данным оперштаба на 25 октября, 80,5 тыс. человек заболели, 75,5 тыс. пациентов выздоровели, 1 282 умерли.