Участие в всероссийском экодиктанте смогут принять иностранные граждане

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Всероссийский экодиктант в 2021 году будет переведен на английский и испанский языки, поэтому принять участие в нем смогут иностранные граждане. Об этом сообщила в понедельник сопредседатель федерального оргкомитета экодиктанта, председатель правления АНО "Равноправие" Наталья Соколова.

"МИД РФ и Россотрудничество в этом году вышли с инициативой, чтобы не только соотечественники за рубежом, но иностранные граждане могли принять участие в диктанте. Поэтому в этом году он будет переведен на два языка", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению всероссийского экологического диктанта в международном формате.

По словам Соколовой, для удобства иностранных граждан организаторы разработали зеркальный портал Ecodictation.com, куда смогут зайти все, кто планирует проходить диктант на английском языке.

Согласно планам организаторов, в 2021 году в экодиктанте поучаствуют представители как минимум четырех зарубежных стран, сообщил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. "Мы планируем, что в этом году примут участие жители Германии, Франции, США, Бразилия подключается к нашему проекту. Это радует, потому что экологическая повестка должна быть международной", - подчеркнул он.

Подготовка офлайн-площадок

Офлайн-площадки Всероссийского экологического диктанта будут организованы с учетом всех санитарных требований в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщила Соколова.

"Проектный офис экодиктанта уже подготовил и направил во все субъекты РФ подробнейшие инструкции, методические указания по организации офлайн-площадок с учетом всех требований эпидемических в части антиковидных мероприятий. Мы не считаем это проблемой, потому что есть портал экодиктанта, и мы считаем, что даже если ни в одном субъекте не будет организована офлайн-площадка, мы сможем сделать это через наш портал", - сказала она на пресс-конференции.

Соколова также добавила, что в период нерабочих дней у россиян появится возможность подготовиться к экодиктанту онлайн. "В преддверии очень длинных выходных дней, когда люди действительно будут отдыхать, самое время пополнить свой багаж экологических знаний. С 1 ноября на портале мы открываем большой раздел, который называется "Экознания". Если в прошлом году мы успели выложить туда только видеоуроки, то в этом году там будет очень большой пласт. Сейчас у нас работает целый проектный офис, который готовит огромный экологический словарь. <…> Разные подкасты будут, пособия, поэтому вы можете подготовиться к экодиктанту", - сказала она.

Всероссийский экодиктант - 2021 пройдет с 14 по 21 ноября на портале экодиктант.рус, а также на организованных площадках в регионах России и зарубежных странах. Вопросы будут доступны на русском, английском и испанском языках.