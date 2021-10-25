Адыгея дополнительно получит свыше 151 млн рублей на обеспечение медпомощи по ОМС

МАЙКОП, 25 октября. /ТАСС/. Правительство РФ в связи с осложнением ситуации с новой коронавирусной инфекцией дополнительно выделило Адыгее более 151 млн рублей на обеспечение медпомощи по ОМС, сообщила в понедельник пресс-служба главы республики.

"Правительство РФ утвердило распределение регионам дополнительных федеральных средств для финансирования территориальных фондов ОМС. Они будут направлены на дополнительное финансовое обеспечение медпомощи застрахованным по ОМС гражданам, в том числе заболевшим COVID-19 или с подозрением на это заболевание. Республике Адыгея на эти цели выделено 151 447,1 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Глава региона Мурат Кумпилов поручил обеспечить строгий контроль за расходованием выделенных средств, отметив актуальность господдержки в связи с непростой ситуацией с распространением коронавируса.

Решение о выделении средств из Резервного фонда правительства было принято после одобрения трехсторонней комиссией при поддержке депутата Госдумы от Республики Адыгея, члена бюджетного комитета Госдумы и трехсторонней комиссии правительства, Госдумы и Совета Федерации по вопросам межбюджетных отношений Владислава Резника ("Единая Россия). "Выделенные средства помогут поликлиникам и больницам Адыгеи в полной мере обеспечить необходимой медицинской помощью застрахованных по ОМС жителей нашего региона, в том числе заболевших COVID-19", - отметил Резник.

По данным регионального оперативного штаба, в республике коронавирусная инфекция с начала пандемии выявлена у 21 189 человек, на лечении находится 2 186 человек (плюс 70 за сутки). С начала пандемии в республике выздоровели 18 463 человек (плюс 29 за сутки), умерли 540.