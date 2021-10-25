Ученые МЧС предупредили о рисках пожаров из-за отдыха людей на природе в длинные выходные

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России предупредили об увеличениях рисков возникновения природных пожаров из-за отдыха людей в предстоящие нерабочие дни в стране из-за пандемии.

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой установлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, а в некоторых регионах - с 23 октября, - сказал начальник института Максим Бедило. - За счет этого может повыситься рекреационная нагрузка на природные территории страны, что приведет к рискам возникновения природных пожаров".

Во ВНИИ отметили, что из анализа складывающихся метеорологических условий и установившихся классов пожарной опасности в лесах на текущей неделе прогнозируется возникновение единичных очагов природных пожаров на юге Приморского и Хабаровского краев, востоке Забайкальского края, в Сибирском федеральном округе - на территории Тувы, Омской, Томской и Новосибирской областей.

Кроме того, риски возникновения пожаров в лесах есть в Пензенской и Саратовской областях, в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и Калмыкии, а также в Воронежской и Белгородской областях Центрального федерального округа. "Заинтересованным органам РСЧС указанных субъектов рекомендуется принимать оперативные меры для выявления и ликвидации очагов возгораний в день их обнаружения", - подчеркнули в институте.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии. Вице-премьер Татьяна Голикова призвала россиян воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидемическую ситуацию по коронавирусу.