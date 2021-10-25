На Ямале расширили меру поддержки для многодетных семей, получающих компенсацию за отдых

ТАСС, 25 октября. Многодетные семьи в Ямало-Ненецком автономном округе, которые пользуются мерой поддержки по компенсации за отдых и оздоровление, смогут отдыхать теперь не только в гостиницах, принадлежащих государству и индивидуальным предпринимателям, но и в жилых помещениях, предоставленных самозанятыми гражданами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

"До октября отпуск можно было провести в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях, которые принадлежат государству, индивидуальным предпринимателям, организациям различной форм собственности. Сейчас, по новым условиям, семьи имеют право выбрать местом для отдыха и жилые помещения, предоставленные самозанятыми гражданами, оказывающими услуги по аренде (найму) жилых помещений", - говорится в сообщении.

Компенсация за отдых и оздоровление предоставляется ямальским многодетным семьям раз в три года. Место отдыха семьи выбирают самостоятельно как на территории России, так и за рубежом. Всего им оплачивается до 21 дня отпуска, не более 1,5 тыс. рублей на одного человека. Малоимущим многодетным семьям, имеющим детей в возрасте до трех лет, либо многодетной семье с пятью и более детьми предоставляется предварительная оплата отдыха.

Всего за девять месяцев 2021 года компенсацию получили 279 многодетных семей.