ВЦИОМ назвал самые популярные экологические темы среди молодежи

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Молодые россияне проявляют наибольший интерес к теме обращения с отходами и климату в целом. Об этом свидетельствуют данные опросов ВЦИОМ, проведенных совместно с организаторами Всероссийского экологического диктанта, сообщила в понедельник сопредседатель федерального оргкомитета экодиктанта Наталья Соколова.

"Буквально две недели назад основной организатор экодиктанта АНО "Равноправие" подписало соглашение с ВЦИОМ России. И уже проведено два исследования социологических общероссийских о том, какие проблемы экологические больше всего интересуют россиян в разрезе субъектов РФ и возрастных групп. Если мы берем молодежь, то их больше всего сейчас интересуют два вопроса - это тема обращения с отходами, прежде всего особо опасными отходами, и климатическая тема. И если мы скажем также о новых трендах, то в этом году мы отдельный блок посвящаем теме Арктики, и молодежь также очень интересуется данной тематикой", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению Всероссийского экологического диктанта в международном формате.

При этом, по словам Соколовой, интерес к экодиктанту с каждым годом проявляют все больше представителей взрослого населения страны. "Сейчас у нас с прошлого года больше 30% - это взрослое население. В прошлом году также подключился проект "Московское долголетие". Мы вместе с волонтерами пенсионеров обучали основам компьютерной грамотности, чтобы они могли онлайн пройти экодиктант", - сказала она.

В этом году написать экодиктант может любой желающий, отметил директор Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей Игорь Козин. "Вопросы сформулированы и сформированы по четырем уровням сложности, в составлении вопросов принимали участие ученые, специалисты, педагоги. Вопросы разработаны по 10 основным темам. Наиболее важными являются сбор и переработка отходов, охрана водных ресурсов, чистый воздух, изменение климата, лесосбережение, заповедники, флора и фауна, развитие Арктики, сохранение Байкала, а также цели устойчивого развития", - рассказал он.

Козин также напомнил, что старт экодиктанта приурочен к Всемирному дню вторичной переработки отходов. "Мы все к этому дню готовимся", - добавил он.

Всероссийский экодиктант - 2021 пройдет с 14 по 21 ноября на портале экодиктант.рус, а также на организованных площадках в регионах России и зарубежных странах. Вопросы будут доступны на русском, английском и испанском языках.