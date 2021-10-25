Власти Крыма считают, что запасов вакцины от COVID-19 в регионе осталось на десять дней

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Власти Крыма зафиксировали за последнюю неделю ажиотажный спрос на вакцинацию от коронавируса, при этом запасов вакцины в регионе хватит еще на 10 дней, сообщила в понедельник на совещании вице-премьер Крыма - министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.

В Крыму за выходные накануне введения QR-кодов на треть вырос спрос на вакцинацию. Медики привили 14 774 человека, что на 4,5 тыс. больше по сравнению с предыдущими выходными, сообщил ранее в понедельник врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский.

"Мы, действительно, наблюдаем в последнюю неделю повышенный спрос на вакцинацию. У нас достаточно вакцины - сегодня на остатке 150 тыс. доз вакцины. По нашим расчетам, ее достаточно для 10 дней работы. Тем не менее, Министерство здравоохранения Крыма уже направило заявку в Минздрав РФ, чтобы нам дополнительно направили на текущей неделе еще вакцину", - сказала Романовская, видеозапись ее доклада опубликована в Telegram-канале главы Крыма.

С начала пандемии в регионе заразились более 92 тыс. человек, выздоровели около 77 тыс. человек, умерли около 2,9 тыс. пациентов. Власти Крыма объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников. С 25 октября до особого распоряжения в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 65 лет обязали не покидать свои дома, введены обязательные QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.