Развитые страны с 2023 года смогут выделять по $100 млрд в год на защиту климата

ЛОНДОН, 25 октября. /ТАСС/. Развитые страны способны уже в 2023 году добиться поставленной цели собирать $100 млрд в год на международное финансирование борьбы с изменением климата. Об этом говорится в финансовом плане практических действий в вопросах климата, опубликованном в понедельник правительством Великобритании.

"На основании анализа, осуществленного Организацией экономического сотрудничества и развития, план практических действий демонстрирует, что развитые страны добьются значительного прогресса в достижении цели в $100 млрд в 2022 году, и дает уверенность в том, что она будет достигнута в 2023 году", - говорится в документе.

При этом подчеркивается, что после этого развитым странам будет по силам "выделять более $100 млрд в год до 2025 года".

Отмечается, что эти средства будут направляться "в помощь развивающимся странам в борьбе против климатических изменений и адаптации к их последствиям". Развитые страны договорились выделять по $100 млрд в год вплоть до 2020 года, а в 2015-м согласились продлить действие плана вплоть до 2025 года.

Финансовый план, подготовленный Германией и Канадой, был опубликован в преддверии 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Она должна начать работу в это воскресенье в шотландском городе Глазго под председательством Великобритании.