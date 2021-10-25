Госуниверситет Северной Осетии переводит студентов на дистанционное обучение до 7 ноября

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 октября. /ТАСС/. Северо-Осетинский госуниверситет им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) переводит студентов на дистанционное обучение из-за ухудшения эпидемиологической ситуации до 7 ноября. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе университета.

"В Северной Осетии растет количество заболевших коронавирусом. Это не могло не повлиять на эпидемиологическую ситуацию в университете. В соответствии с приказом Минобрнауки России, все факультеты обучаются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - сообщили в вузе.

Как отмечается, мера временная - на период нерабочих дней - с 25 октября по 3 ноября, а также 5 и 6 ноября. Это профилактическая мера против дальнейшего распространения коронавируса. Электронная информационно-образовательная среда университета позволяет заменить привычную аудиторию, отметили в вузе. Занятия проводят по расписанию, преподавательский состав находится на связи со студентами.

Занятия в СОГУ проходили в очной форме с элементами дистанционного обучения. В вузе организован образовательный процесс с учетом рекомендаций Роспотребнадзора совместно с Министерством науки и высшего образования РФ.

Ранее власти Северной Осетии объявили нерабочие дни с 26 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников.