Глава Крыма поручил исключить бюрократию при поддержке пострадавшего от пандемии бизнеса

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил исключить бюрократию в вопросах поддержки пострадавшего от пандемии бизнеса и наладить рабочую связь онлайн. Видеоролик с совещания по ситуации с пандемией опубликован в понедельник в Telegram-канале руководителя республики.

На минувшей неделе президент России Владимир Путин одобрил предложения кабмина по поддержке бизнеса в условиях роста заболеваемости коронавирусом в стране. Правительство России подготовило проект постановления о выплате единовременного гранта в один минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на каждого занятого малому бизнесу и социальным НКО, пострадавшим от пандемии. Как заявлял премьер-министр РФ Михаил Мишустин, общий объем такой поддержки составит порядка 38,5 млрд рублей, что позволит частично покрыть пострадавшим предприятиям выпадающую часть выручки и поддержать около 3 млн человек.

"Все меры поддержки должны быть в тот же день отражены на всех ваших ресурсах. Вся связь по работе должна быть онлайн, то есть [нужно] исключить бюрократию, особенно в режиме ЧС по сути. У нас стрессовый режим. Исключить бюрократию в рассмотрении обращений, жалоб, предложений и заявлений граждан", - сказал Аксенов.

По словам вице-премьера республики - министра финансов Крыма Ирины Кивико, до пятницы совместно с ФНС будет проведен анализ работы крупных заведений общественного питания региона, чтобы определить, произойдет ли падение выручки после ужесточения антиковидных мер. "Когда мы проводили такой анализ в прошлый раз в 2020 году, оказалось, что за счет доставки на дом и реализации на улицу рост был наоборот выручки, и мы это доказали на конкретных примерах", - отметила Кивико.

Аксенов также отметил, что, несмотря на распространение коронавируса, власти Крыма не ограничили работу отдельных отраслей бизнеса. "Мы идем навстречу, понимаем ситуацию", - пояснил глава Крыма.

С начала пандемии в регионе заразились более 92 тыс. человек, выздоровели около 77 тыс. человек, умерли около 2,9 тыс. пациентов. Власти Крыма объявили нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников. С 25 октября до особого распоряжения в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 65 лет обязали не покидать свои дома, введены обязательные QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма. Работу заведений общепита ограничили с 23:00 до 08:00.