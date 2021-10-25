Путин продлил срок госслужбы начальнику управления Кремля по госнаградам

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин продлил срок государственной службы начальнику управления Кремля по государственным наградам Владимиру Осипову, которому в мае исполнился 71 год. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 21 мая 2023 года начальнику управления президента РФ по государственным наградам Осипову Владимиру Борисовичу", - говорится в сообщении.

В марте Путин подписал закон, скорректировавший возрастные ограничения для федеральных гражданских служащих, руководителей высшей группы должностей, назначаемых и отстраняемых от должности президентом. Документ разрешает продлять срок гражданской службы после достижения такими сотрудниками возраста 70 лет. Решение принимается с их согласия.

Согласно ранее действовавшему законодательству, предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе составлял 65 лет. При этом госслужащему, замещающему должность категории "руководители высшей группы должностей", срок службы ранее мог быть продлен до 70 лет.

Осипов родился 21 мая 1950 года в Тирасполе Молдавской ССР. Работал в том числе в Федеральном агентстве правительственной связи и информации при президенте РФ. В 1998 году возглавил управление кадровой политики главы государства. В 2004 году стал начальником управления президента РФ по кадровым вопросам и государственным наградам.