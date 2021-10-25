Новые виды божьих коровок и моллюска нашли в Висимском заповеднике на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Сотрудники Висимского заповедника в Свердловской области зафиксировали новые для территории виды, в частности новые виды божьих коровок и моллюска. Об этом сообщил директор Висимского государственного биосферного заповедника Михаил Федоров на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС в понедельник.

"В этом году мы в летописи природы указали наличие нескольких новых видов для нашей территории - территории заповедник. В том числе пять новых видов божьих коровок у себя на территории мы обнаружили, один вид брюхоногого моллюска, два вида усачей. Среди птиц один новый вид у нас был отмечен - это степной лунь", - сказал Федоров.

Также Федоров в числе изменений отметил увеличившееся число птенцов сапсана, специалисты связывают это с сократившимся числом туристов в период пандемии. "В разгар закрытий пандемийных сапсан на реке Чусовой чувствовал себя лучше. Птенцов, вылетевших из гнезд сапсана, было больше, чем в предыдущие годы", - сказал он.

На пресс-конференции заместитель председателя Свердловского областного отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы" Александр Калинкин добавил, что изменения в заповеднике были вызваны в том числе и аномально жаркой погодой. В частности, реки обмелели раньше - в конце июня, а не как обычно - в августе. Это может негативно сказаться и на биоразнообразии.

Висимский заповедник был основан в 1971 году. В 2001 году решением ЮНЕСКО заповеднику присвоен статус биосферного. В настоящее время площадь заповедника составляет 33,5 тыс. га, площадь охранной зоны - 46,1 тыс. га. Заповедник расположен на территории четырех городских округов.