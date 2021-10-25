{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Книгу СК о расследовании убийства царской семьи передадут РПЦ

В трех томах книги собраны материалы следствия и исторические документы, связанные с гибелью императора Николая II, его семьи и их приближенных

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Следственный комитет передаст РПЦ книгу о расследовании убийства царской семьи, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению направить руководству Русской православной церкви книгу "Преступление века. Материалы следствия", повествующую о расследовании убийства царской семьи, для ознакомления с результатами следствия и судебных экспертиз", - сообщает СК.

В трех томах книги СК собраны материалы следствия и исторические документы, связанные с гибелью императора Николая II, его семьи и их приближенных. Читателям представлены результаты идентификации останков 11 человек, обнаруженных под Екатеринбургом, заключение комплексной комиссионной историко-архивной судебной экспертизы, 18 молекулярно-генетических судебных экспертиз, реестр вещественных доказательств и других сведений, на основании которых восстановлена хронология и воспроизведена реконструкция событий, произошедших в 1918-1919 годах.

Теги
Россия
Беглов заявил, что суточные показатели вакцинации в Петербурге удвоились за прошлую неделю
По его словам, для приобретения коллективного иммунитета нужно делать не 20, а 40 тыс. инъекций в день
Читать полностью