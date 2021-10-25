В санаториях Ессентуков более тысячи человек прошли реабилитацию после коронавируса

ПЯТИГОРСК, 25 октября. /ТАСС/. Реабилитацию после перенесенного коронавируса в здравницах Ессентуков Ставропольского края с начала года прошли свыше тысячи пациентов. Об этом журналистам в понедельник в пресс-службе городской администрации.

"За минувшие десять месяцев в санаториях Ессентуков 1 122 человека прошли реабилитацию после COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что санатории Кавминвод первыми в России применили программы восстановления здоровья для переболевших коронавирусом. В Ессентуках на сегодняшний день в программе участвуют 15 здравниц, и, как отмечают медики и специалисты курортной отрасли, именно минеральная вода Ессентуков является наиболее эффективной для восстановления здоровья после опасного заболевания.

По данным пресс-службы, помимо программ, основанных на минеральной воде и грязелечении, используется специальное оборудование. Так, в одном из санаториев появился первый на Северном Кавказе аппарат "Прокислород": кровь насыщается кислородом и помогает быстрее восстанавливать легочную и сердечную системы, три минуты на аппарате заменяют пациенту три часа прогулок по хвойному лесу.

"Природные факторы ессентукского курорта плюс аппаратная физиотерапия, ингаляции, массаж, разнообразные ванны и другие процедуры укрепляют защитные функции организма, что позволяет избежать повторного заражения. По рекомендациям Минздрава, медицинскую реабилитацию желательно провести в первые два месяца после перенесенной коронавирусной инфекции", - сказано в пресс-релизе.