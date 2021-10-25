СКФУ на неделю введет дистанционное обучение

СТАВРОПОЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет перейдет на дистанционные образовательные технологии с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Об этом сообщили в понедельник в пресс-центре вуза.

"В целях сохранения эпидемиологического благополучия и здоровья работников и обучающихся вуза с 30 октября по 7 ноября Северо-Кавказский федеральный университет продолжит реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в сообщении.

Для учеников Специализированного учебного научного центра вуза на этот период объявят каникулы. "Введение дистанционного формата обучения не является проблемой для СКФУ, поскольку университет обладает развитой электронной информационно-образовательной средой. Студентам доступны учебные материалы, размещенные в автоматизированной библиотечной информационной системе "Фолиант" и на образовательном портале еКампус (курсы лекций, методические материалы по всем реализуемым дисциплинам), электронные учебные курсы на базе платформы LMS Moodle", - отмечают в вузе.