В Петербурге к 2030 году планируют задействовать почти 800 тыс. волонтеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,25 октября. /ТАСС/. Согласно новому проекту "дорожной карты" по развитию добровольческого движения в Санкт Петербурге, к 2030 году показатель вовлеченности волонтеров в различные движения должен будет составить 15% - более 795 тыс. человек, на данный момент в Петербурге более 130 тыс. добровольцев, проект был одобрен губернатором. Об этом в понедельник журналистам рассказали в пресс-службе Смольного.

"Один из новых показателей, по которому оценивается эффективность деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, - доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью. Он установлен указом президента от 4 февраля 2021 года. По итогам этого года в Петербурге должны быть вовлечены в волонтерскую работу 3,3% жителей. К 2030 году этот показатель должен составить 15% - более 795 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Всего работу будут вести по 17 направлениям волонтерства. Среди них сферах образования, гражданско-патриотического воспитания, здравоохранения, охраны природы, развития городской среды и туристической деятельности.

"Петербург по праву считается столицей добровольчества России. Пандемия в прошлом году показала, что у петербуржцев есть запрос на волонтерство. И наша задача - привлечь тех, кто хочет помогать нуждающимся на постоянной основе", - сказал Александр Беглов.

Он подчеркнул, что в городе много волонтеров серебряного возраста, которых надо активно поддерживать.

Чтобы развивать волонтерское движение в городе планируют организовать центры добровольчества в школах и колледжах. Работа по оказанию помощи ветеранам ВОВ и участникам боевых действий будет продолжаться.