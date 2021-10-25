Врио главы МЧС отменил приказ о ликвидации передового отряда "Центроспас"

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Врио главы МЧС России Александр Чуприян отменил приказ министерства о ликвидации передового отряда МЧС "Центроспас", с 1992 года являющегося визитной карточкой ведомства. Об этом ТАСС сообщил источник в отряде.

"Врио министра подписал приказ об отмене предыдущего приказа о ликвидации отряда "Центроспас", - сказал собеседник агентства.

29 июля 2021 года в МЧС издали приказ о ликвидации отряда "Центроспас". В пресс-службе ведомства ТАСС пояснили, что отряд из Федерального государственного казенного учреждения таким образом будет реорганизован в Федеральное государственное бюджетное учреждение и объединено с сочинским конно-кинологическим спасательным центром. Последний, согласно документу, становится его правопреемником, получает судебные обязательства, задолженности и имущество "Центроспаса". Более того, в пресс-службе заверяли, что все сотрудники отряда сохранят свои должности. Однако многие работники, включая спасателей международного класса, трудившиеся в "Центроспасе" десятки лет, заявили, что были уволены. Еще часть сотрудников написали заявления по собственному желанию, не согласившись c изменениями, проводимыми в отряде. Планировалось, что ликвидация отряда завершится к 1 января 2022 года.

"Центроспас" был создан постановлением правительства в 1992 году. Он стал первым отрядом МЧС России. За это время силами отряда в России и за рубежом были спасены около 11 тыс. человек, оказана помощь более 42 тыс. пострадавших. В состав отряда входит аэромобильный госпиталь, включенный в 2016 году в тройку глобального реестра чрезвычайных медицинских бригад, созданного Всемирной организацией здравоохранения.