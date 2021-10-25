В Волгограде проверят информацию о ребенке-инвалиде, которого высадили из трамвая

ВОЛГОГРАД, 25 октября. /ТАСС/. Следствие проверит информацию о кондукторе, высадившей ребенка-инвалида из трамвая в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

По данным следствия, ранее в СМИ появилась публикация, в которой говорится о ребенке с инвалидностью по зрению, которого высадила кондуктор из-за несработавшего проездного.

"В Волгограде организована проверка по факту возможных неправомерных действий в отношении ребенка-инвалида. В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, согласно которой кондуктор трамвая высадила ребенка-инвалида по зрению из общественного транспорта из-за несработавшей проездной карты", - говорится в сообщении.