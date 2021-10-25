Медучреждения Ставрополья получили 21 машину скорой помощи

СТАВРОПОЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Медучреждения Ставропольского края получили 21 автомобиль скорой помощи, в их числе три реанимобиля. Автопарк больниц пополнили прежде всего в сельских территориях, сообщил в понедельник губернатор Владимир Владимиров.

"Сегодня автопарк ставропольских учреждений здравоохранения пополнился. Новые машины скорой помощи - всего их 21, в том числе 3 реанимобиля - были направлены из Ставрополя в разные территории края. Они заступили на службу преимущественно в больницах сельской местности", - написал он на своей странице в Instagram.

По данным краевого правительства, по итогам взаимодействия с федеральным центром, в рамках краевых программ и партнерства с социально-ответственным бизнесом за пять лет для медучреждений Ставрополья приобрели 229 машин скорой помощи.

"Медработники станций скорой медицинской помощи сейчас трудятся в непростых условиях. Обращений и раньше было много, а когда наступила пандемия, нагрузка значительно увеличилась. Врачи и медсестры, фельдшеры и санитары должны работать в хороших условиях на современном оборудовании", - цитирует пресс-служба краевого парламента председателя Думы Ставрополья Николая Великданя.

В парламенте отмечают, что новые машины оборудованы всем необходимым для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи при транспортировке пациентов. В настоящее в крае используется 302 автомобиля скорой помощи, из них 78% машин эксплуатируются порядка 3-5 лет.