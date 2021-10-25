{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Систему мониторинга загруженности пунктов вакцинации запустят во Владимирской области

Пункты в режиме реального времени будут показывать, сколько они вакцинируют, какая у них мощность и процент охвата

ВЛАДИМИР, 25 октября. /ТАСС/. Сайт для отслеживания загрузки пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции запустят во Владимирской области. Об этом на площадке Общественной палаты региона заявил в понедельник директор областного департамента здравоохранения Константин Баранов.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Будут мигающие слайды, на которых отмечены все пункты вакцинации. С сегодняшнего вечера или с завтрашнего утра все пункты будут в режиме реального времени показывать, сколько они вакцинируют, какая у них мощность, какой процент охвата. И мы сможем "перебрасывать" активно людей, вакцины, потому что есть пункты, где, например, за день сделали 8-10 вакцинаций - это недопустимо, а есть пункты, где по 100-200. Эта геолокация, мы ее хотим внедрить, поможет нам оперативно координировать работу вакцинальных пунктов. Потому что у нас есть еще и передвижные пункты", - сказал он.

Как отметил Константин Баранов, по уровню охвата вакцинацией от новой коронавирусной инфекции регион сейчас занимает 81 место в стране, уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 34,6%, что существенно осложняет работу медиков. Глава департамента здравоохранения также отметил, что подавляющее число болеющих сейчас ковидом жителей области не были привиты от коронавируса, большинство пациентов, попавших в реанимацию, также не сделали прививки.

Ранее власти сообщили, что в среднем в день прививку от коронавируса во Владимирской области делают около 1650 человек, при том, что целевой показатель для достижения необходимого уровня коллективного иммунитета - около 5 тыс. человек в день.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, во Владимирской области с начала пандемии зарегистрировано 60902 случаев заболевания, в том числе, 312 за последние сутки. Выздоровели 52232 человек, отмечен 2185 смертельный случай. Первый этап вакцинации прошли 361221 жителей, второй - 338067.

Теги
РоссияВладимирская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Беглов заявил, что суточные показатели вакцинации в Петербурге удвоились за прошлую неделю
По его словам, для приобретения коллективного иммунитета нужно делать не 20, а 40 тыс. инъекций в день
Читать полностью