Систему мониторинга загруженности пунктов вакцинации запустят во Владимирской области

ВЛАДИМИР, 25 октября. /ТАСС/. Сайт для отслеживания загрузки пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции запустят во Владимирской области. Об этом на площадке Общественной палаты региона заявил в понедельник директор областного департамента здравоохранения Константин Баранов.

"Будут мигающие слайды, на которых отмечены все пункты вакцинации. С сегодняшнего вечера или с завтрашнего утра все пункты будут в режиме реального времени показывать, сколько они вакцинируют, какая у них мощность, какой процент охвата. И мы сможем "перебрасывать" активно людей, вакцины, потому что есть пункты, где, например, за день сделали 8-10 вакцинаций - это недопустимо, а есть пункты, где по 100-200. Эта геолокация, мы ее хотим внедрить, поможет нам оперативно координировать работу вакцинальных пунктов. Потому что у нас есть еще и передвижные пункты", - сказал он.

Как отметил Константин Баранов, по уровню охвата вакцинацией от новой коронавирусной инфекции регион сейчас занимает 81 место в стране, уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 34,6%, что существенно осложняет работу медиков. Глава департамента здравоохранения также отметил, что подавляющее число болеющих сейчас ковидом жителей области не были привиты от коронавируса, большинство пациентов, попавших в реанимацию, также не сделали прививки.

Ранее власти сообщили, что в среднем в день прививку от коронавируса во Владимирской области делают около 1650 человек, при том, что целевой показатель для достижения необходимого уровня коллективного иммунитета - около 5 тыс. человек в день.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, во Владимирской области с начала пандемии зарегистрировано 60902 случаев заболевания, в том числе, 312 за последние сутки. Выздоровели 52232 человек, отмечен 2185 смертельный случай. Первый этап вакцинации прошли 361221 жителей, второй - 338067.