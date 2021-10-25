Работа торговых центров в Чувашии будет приостановлена на период нерабочих дней

ТАСС, 25 октября. Торговые центры Чувашии приостановят работу на период нерабочих дней - с 26 октября по 7 ноября. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации главы республики.

"В республике в период нерабочих дней в том числе будет приостановлена работа торговых центров", - отмечается в сообщении.

По словам главы Чувашии Олега Николаева, крупные торговые центры сложно отнести к организациям, которые имеют статус ковид-фри. "Там находятся сотни арендаторов, которые непонятно как внутри организуют этот режим, и, очевидно, после входа люди перестают соблюдать все меры безопасности. Нужно организовать все очень тщательно. Предупредите все предприятия, пусть соответствующим образом мобилизуются и выполняют все требования. Здесь не может быть половинчатых решений", - приводятся слова Николаева в сообщении.

Глава Чувашии поручил усилить работу мобильных групп, направленную на контроль исполнения всех принятых решений. "Мы уже договорились с МВД по Чувашии, что каждая мобильная группа будет обеспечена сотрудником для того, чтобы можно было на месте принять весь комплекс мер по протоколированию нарушений", - процитировали Николаева в пресс-службе.

Ранее управление Роспотребнадзора по Чувашии предложило ввести дополнительные ограничительные мероприятия в организациях, оказывающих персональные, бытовые услуги, на предприятиях общепита и торговли, кроме тех, кто получил статус ковид-фри зоны, а также за исключением продовольственных магазинов и аптек. Предложено также приостановить работу физкультурно-оздоровительных комплексов и ряда других заведений.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Чувашии выявлено 36 813 случаев коронавируса. Выздоровели 32 249 человек, умерли 2 655 пациентов с подтвержденной инфекцией.