В посольстве РФ заявили, что отслеживают ситуацию с задержанным в Чехии Франчетти

ПРАГА, 25 октября. /ТАСС/. Посольство России в Чехии внимательно отслеживает развитие ситуации с задержанным в Праге 12 сентября гражданином РФ Александром Франчетти. Об этом сообщил в понедельник ТАСС пресс-секретарь дипломатического представительства Николай Брякин.

"Посольство продолжает отслеживать ситуацию вокруг Александра Франчетти и осуществлять необходимую консульскую поддержку, - сказал Брякин. - При содействии чешской стороны в конце прошлой недели по просьбе россиянина его в пражской тюрьме Панкрац посетили заведующая консульским отделом и врач посольства. Находимся в постоянном контакте с родными Александра Франчетти и его защитой".

14 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство держит ситуацию с Франчетти на контроле. По ее словам, посольству России в Праге даны соответствующие указания, дипломаты наладили рабочее взаимодействие с представителями защиты, чешскими правоохранительными органами и дочерью Франчетти, которая находится в Чехии.

Она также отметила, что в связи с решением 14 сентября Пражского городского суда поместить российского гражданина под стражу особое внимание уделяется соблюдению его законных прав, в том числе с учетом актуального состояния здоровья. Кроме того, сотрудники МИД РФ находятся в контакте с его сестрой, проживающей в Воронеже. "Мы добиваемся скорейшего освобождения российского гражданина. На это настроена и защита задержанного", - заключила Захарова.

Городской суд в Праге 14 сентября принял решение взять под стражу Франчетти из опасений, что он может покинуть республику. Франчетти был переведен в пражскую тюрьму Панкрац. Там он будет ожидать решения чешских властей по вопросу об экстрадиции на Украину. Процесс, как говорят чешские юристы, может занять около года. По данным СМИ, задержание россиянина на основании выданного Киевом международного ордера на арест связано с его активным участием в 2014 году в событиях, приведших к воссоединению Крыма с Россией.