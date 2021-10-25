На Кубани темп вакцинации от коронавируса вырос в 1,4 раза за неделю

КРАСНОДАР, 25 октября. /ТАСС/. Темп вакцинации жителей Краснодарского края от коронавируса вырос за неделю в 1,4 раза, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края в понедельник.

"За последнюю неделю темп вакцинации вырос в 1,4 раза - с 5,6 тыс. до 8 тыс. ежедневно. Всего прививку уже сделали более 2,1 млн человек при плане в 3,6 млн жителей", - говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что для формирования коллективного иммунитета в регионе запланирована вакцинация 80% взрослого населения. Прививочные пункты открыты во всех муниципалитетах региона.

На прошлой неделе губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев после объявления в России дополнительных нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября провел заседание оперативного штаба региона, по итогам которого были приняты новые ограничения.

Посещение массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий в Краснодарском крае с понедельника возможно только вакцинированными или переболевшими COVID-19 совершеннолетними жителями, вводится система допуска по QR-кодам из личного кабинета портала "Госуслуги".

Проведение детских массовых спортивных и культурных мероприятий приостанавливается. Такие меры будут действовать до 1 декабря.

В Краснодарском крае действует режим "Повышенная готовность". По данным оперативного штаба региона по состоянию на понедельник, за сутки зарегистрировали 261 случай COVID-19, всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 79 905 человек, 57 887 человек выздоровели и выписаны из больниц, 7 134 человека умерли, 99 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, шесть - на ЭКМО. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения - 1 406.