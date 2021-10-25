Коечный фонд для больных COVID-19 в Марий Эл увеличили на 90 мест

ТАСС, 25 октября. Коечный фонд для больных ковидом в Марий Эл увеличили еще на 90 коек, теперь их 1 965. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минздрава Республики Марий Эл.

Ранее глава региона Александр Евстифеев сообщал, что свободные койки в Марий Эл, которые можно перепрофилировать для оказания помощи пациентам с коронавирусом, закончились, резерва для расширения коечного фонда уже нет.

"Количество инфекционных коек увеличилось еще на 90", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в медсанчасти № 1 открыты дополнительно 60 коек для пациентов, которые переведены из инфекционных стационаров на долечивание. На данный момент в медсанчасти № 1 на лечении находятся 48 пациентов в состоянии средней степени тяжести. Также дополнительно развернуты 30 коек в Козьмодемьянской межрайонной больнице. Всего в ней на данный момент 180 коек, там лечатся 164 пациента, из них 36 в тяжелом состоянии, шестеро - на искусственной вентиляции легких.

По данным пресс-службы, всего в 11 стационарах республики для ковидных больных выделено 1 965 коек, на лечении находятся 1 645 человек, из них 253 - в тяжелом состоянии, 66 - на ИВЛ.

В республике продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа, на 25 октября 2021 года привиты более 221 тыс. человек, из них 205 тыс. человек прошли полный курс вакцинации. В воскресенье на сайте регионального управления Роспотребнадзора сообщалось, что более 218 тыс. человек в Республике Марий Эл прошли вакцинацию от коронавируса, это составляет 51,7% от плана.

О ситуации в регионе

Ранее пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Марий Эл сообщала, что медицинские организации Марий Эл приостанавливают оказание плановой помощи пациентам. В том числе приостановлена плановая помощь Волжской центральной городской больницы (ЦГБ) и частично медсанчасти № 1 и республиканской клинической больницы.

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса продлен в Республике Марий Эл до 1 декабря. В регионе по-прежнему остаются под запретом публичные, зрелищные, развлекательные и иные массовые мероприятия с очным присутствием граждан, сохраняется обязанность жителей использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлено 21 754 случая заражения коронавирусом, из них 124 - за последние сутки. 20 036 пациентов выздоровели, 675 умерли.