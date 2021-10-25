НКО Ленобласти в 2021 году подали рекордное число заявок в Фонд президентских грантов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Некоммерческие организации (НКО) Ленобласти в этом году подали рекордное количество заявок на финансирование социальных проектов из Фонда президентских грантов. Чаще всего среди заявок встречаются проекты в сфере науки и просвещения, сообщили в понедельник в пресс-службе администрации региона.

"Рекордное количество заявок за все годы проведения конкурса поступило от Ленинградской области в Фонд президентских грантов. 90 некоммерческих социально ориентированных организаций собрали необходимый пакет документов и направили на соискание финансирования своей работы из федерального бюджета Российской Федерации. Все проекты-участники направлены на повышение качества жизни ленинградцев и отвечают их актуальным потребностям", - рассказали в пресс-службе.

Помимо заявок от образовательных проектов, также часто встречаются заявки в сфере охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни и сохранения исторической памяти.

Большинство заявок было проработано совместно с региональными ресурсными центрами, которые с июля консультировали активистов в составлении заявок на конкурс. В Ленобласти для представителей НКО регулярно проводится обучение, повышение квалификации, также в регионе ведется межведомственная работа с федеральными структурами, чтобы создать для развития НКО благоприятный климат.

Итоги конкурсного отбора специалисты фонда подведут в январе 2022 года.