В Петербурге четыре заведения закрыли за нарушения антиковидных мер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Контроль за соблюдением антиковидных требований усилен в Петербурге. В рамках последнего рейда были выявлены нарушения в семи барах, им выписаны штрафы, еще четыре приостановили свою работу. Об этом в понедельник рассказали в пресс-службе администрации Петербурга.

"По итогам рейда, который сотрудники комитета по контролю за имуществом вместе с Роспотребнадзором и полицией провели в выходные, владельцы семи объектов общепита заплатят штраф. Работа четырех заведений приостановлена. Соблюдение запрета на работу после двух часов ночи, а также наличие QR-кода у организаций и средств индивидуальной защиты у сотрудников проверили в 14 барах и ресторанах в Невском, Центральном, Петроградском, Фрунзенском и Красносельском районах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также рассказали, что среди основных нарушений - работа после двух часов ночи и отсутствие защитных масок у персонала. В отношении владельцев заведений, нарушивших антиковидные требования, ведется работа по возбуждению административных производств, им грозит штраф до 300 тыс. рублей. Штрафы также будут грозить и тем заведениям, где нарушены требования по вакцинации сотрудников. При повторном нарушении штраф может быть увеличен до одного млн рублей, либо работу предприятия приостановят на срок до 90 дней. Помимо запланированных рейдов также будут проводится проверки по обращениям и жалобам петербуржцев.

В соответствии с постановлением, которое подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, с 30 октября по 7 ноября в городе будут закрыты кафе, рестораны и непродовольственные магазины, организации сферы услуг и МФЦ, а также учреждения культуры - за исключением театров и музеев. На это время запрещено проведение спортивных и физкультурных мероприятий. Размещение в гостиницах и пансионатах с 30 октября по 7 ноября будет возможно только при наличии QR-кода о вакцинации или недавно перенесенном COVID-19 или при предъявлении отрицательного ПЦР-теста.

Ранее было объявлено, что в Петербурге поэтапно вводится система QR-кодов для допуска на массовые мероприятия и в общественные места. Это будет касаться проведения конгрессно-выставочных, спортивных и физкультурных мероприятия, посещения театров, кинотеатров и цирков, музеев и выставок, бассейнов и фитнес-центров, а также для церемоний торжественной регистрации брака. С 1 декабря система заработает для кафе и ресторанов, исключениями станут производственные столовые и заведения в аэропорту и на вокзалах.