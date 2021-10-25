Метели, снег и сильный ветер ожидают в регионах УрФО в ближайшие три дня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Сильные порывы ветра, снег и дожди ожидаются в регионах Уральского федерального округа с 26 по 28 октября. В Ямало-Ненецком автономном округе синоптики прогнозируют метели, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 26 октября] облачно с прояснениями, местами небольшие, ночью на востоке умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Температура воздуха ночью минус два-семь градусов, при прояснении до минус 10, днем - плюс два - минус три, местами порывы ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. К четвергу в регионе потеплеет до нуля - минус пяти градусов ночью, днем - до двух-семи, ближайшие три дня - дожди и мокрый снег.

В Курганской области ближайшие три дня ожидаются осадки в виде мокрого снега и небольшие дожди, температура ночью - от минус шести до плюс двух, днем - от плюс одного до шести, во вторник возможны порывы ветра до 14 м/с. В среду в Челябинской области порывы ветра достигнут 18 м/с, до четверга возможны дожди, снег, гололедные явления, температура воздуха ночью - от минус шести до нуля, днем - от минус одного до плюс семи.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области в ближайшие три дня температура воздуха ночью при прояснении опустится до минус 13, а днем не превысит плюс семи градусов, возможны осадки в виде дождя и снега, порывы ветра до 16-17 м/с. В Югре порывы ветра достигнут 15-20 м/ с, возможен небольшой снег, дождь, при прояснении ночные температуры опустятся до минус 12-14 градусов, дневные - к четвергу поднимутся с минус четырех до плюс пяти. В Ямало-Ненецком автономном округе к четвергу похолодает с минус 8-13 до минус 13-18 в ночные часы, и с минус двух-семи до минус 7-12 в дневные. В отдельных районах ожидается метель, порывы ветра до 15-20 м/с.