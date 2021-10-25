ТАСС возглавил рейтинг цитируемости информагентств в сентябре

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Агентство ТАСС 24-й месяц подряд, начиная с октября 2019 года, лидирует по цитируемости среди российских информагентств. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия" за сентябрь 2021 года.

"Лидер рейтинга по цитируемости в СМИ - ТАСС, агентство сообщало о взрыве в подмосковном Ногинске, о стрельбе в Пермском госуниверситете, о выборах в Госдуму, а также о крушении пассажирского самолета L-410 в Иркутской области", - сказано в сообщении компании.

Индекс цитируемости ТАСС составил 17 310,36; "РИА Новости" - 14 613,40; "Интерфакс" - 3 588,96.

Индекс цитируемости - это показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает более 67 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы, из рейтинга интернет-ресурсов исключены сайты информационных агентств. Кроме того, при расчете рейтингов не учитывается взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер.