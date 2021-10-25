Власти Югры запретили развлекательные мероприятия в общепитах ночью в нерабочие дни

ТАСС, 25 октября. Зрелищно-развлекательные мероприятия не будут проводиться в общепитах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) по ночам с 30 октября по 7 ноября. Об этом говорится в постановлении губернатора Югры Натальи Комаровой, опубликованном в понедельник.

"В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания (далее - организации), осуществляется в период с 06:00 до 23:00 с запретом проведения в них зрелищно-развлекательных мероприятий", - говорится в документе.

При этом допускается круглосуточное обслуживание навынос, доставка заказов организациям и работа в аэропортах, авто- и железнодорожных вокзалах, на автозаправочных станциях.

Также с 30 октября по 7 ноября в Югре ограничили работу фудкортов. Допуск в спортивные учреждения, фитнес-клубы, бассейны, ТРЦ, бары, боулинг-клубы, картинг-центры, организации допобразования, СПА-салоны, солярии, салоны красоты, сауны будет осуществляться через системы QR-кодов. При этом 100% персонала указанных организаций, обслуживающего посетителей, должны быть вакцинированы. Деятельность детских игровых комнат и кальянных запрещается в ХМАО до конца 2021 года.

Еще одной новой ограничительной мерой стало введение обязательной самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, уточняется в постановлении.

Ситуация в регионе

С 7 сентября, когда в Югре было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости вырос почти в два раза. По данным регионального оперштаба на 25 октября, за минувшие сутки зарегистрировано 264 новых случая коронавируса, это максимум с июля 2020 года, кроме того, 12 человек умерли от последствий коронавирусной инфекции.

С 11 октября в Югре введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, а с 25 октября начали действовать QR-коды в ряде муниципалитетов, с 8 ноября они будут введены во всех населенных пунктах. За время пандемии в регионе, по данным оперштаба на 25 октября, 80,5 тыс. человек заболели, 75,5 тыс. пациентов выздоровели, 1 282 умерли.