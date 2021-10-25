Глава ВОЗ считает самоуспокоенность в борьбе с ковидом такой же опасной, как и сам вирус

ЖЕНЕВА, 25 октября. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество не ослаблять усилий в борьбе с COVID-19. Выступая в понедельник на 72-й сессии комитета ВОЗ для стран Западно-Тихоокеанского региона, он отметил, что самоуспокоенность в нынешней ситуации "столь же опасна, как и сам вирус". Текст выступления распространила в Женеве пресс-служба организации.

"Пандемия далека от завершения. Самоуспокоенность сейчас столь же опасна, как и сам вирус", - сказал Гебрейесус, призвав "быть в состоянии повышенной готовности, не ослабляя бдительности".

Как считает глава ВОЗ, "реагируя на пандемию, нужно одновременно извлекать уроки из нее". В этой связи он высказался за улучшение управления в мировом здравоохранении. "Нынешняя архитектура безопасности в глобальном здравоохранении является сложной и фрагментарной", - констатировал гендиректор, добавив, что механизмы, основанные на добровольном осуществлении программ, "не привели к скоординированному и согласованному глобальному подходу, который требуется перед лицом глобальной угрозы". По словам Гебрейесуса, нужны "новые механизмы управления", поддержанные на высоком политическом уровне. В этой связи он выразил уверенность, что заключение международного соглашения по вопросу о подготовке к пандемиям и реагированию на них обеспечит глобальное сотрудничество и укрепит солидарность между странами.

По мнению гендиректора, следует увеличить финансирование подготовительных мероприятий к пандемиям и мер реагирования на них на национальном и глобальном уровне. Кроме того, следует укрепить, расширить полномочия и бесперебойно финансировать ВОЗ, которая должна находиться "в центре глобальной архитектуры здравоохранения", резюмировал Гебрейесус.

По данным ВОЗ на 25 октября, в мире зарегистрировано 242 688 319 случаев заражения коронавирусом, умерли 4 932 928 человек. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (44 940 696), Индии (34 189 774) и Бразилии (21 680 488). По числу летальных исходов первую строчку занимают США (726 846), далее следуют Бразилия (604 228) и Индия (454 712).