Власти Чувашии считают, что время получения соцуслуг через МФЦ должно сократиться в 20 раз

ТАСС, 25 октября. Власти Чувашии намерены добиться сокращения времени получения социальных услуг в многофункциональных центрах более чем в 20 раз - с 47 часов 30 минут до двух часов 23 минут - благодаря внедрению экстерриториального приема. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы республики по итогам семинара на тему реализации программы "Эффективный регион" с главами администраций муниципалитетов, в котором принял участие министр экономического развития региона Дмитрий Краснов.

"Один из примеров - оптимизация процессов предоставления социальных услуг через многофункциональные центры. За счет внедрения экстерриториального приема станет возможным получение социальных услуг через любой офис МФЦ в течение двух часов 23 минут. Сейчас на это уходит 47 часов 30 минут и только по месту жительства", - привели в пресс-службе слова Краснова.

Он также уточнил, что в результате должна повыситься удовлетворенность получателей услуг. "Ожидаемый годовой эффект составит более 2 млн рублей", - процитировали Краснова в пресс-службе.

По мнению Краснова, экономия средств, полученная от оптимизации процессов, должна служить ресурсом для повышения заработной платы. Минэкономразвития Чувашии предлагает тиражировать лучшие проекты и публиковать их на официальном сайте ведомства.

К реализации программы "Эффективный регион" в Чувашии муниципальные образования присоединились в ноябре. Всего в работе 205 проектов, более половины из них - от органов местного самоуправления. В республике созданы рабочие группы, которые анализируют и выявляют недостатки. В итоге методы бережливого управления должны помочь сократить время протекания процесса и используемые ресурсы.

"Эффективный регион" - совместный проект субъектов России и государственной корпорации "Росатом" по оптимизации и улучшению процессов. Ключевая задача - повышение эффективности органов управления.