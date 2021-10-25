В Кировской области с 30 октября для посещения центров "Мои документы" будут нужны QR-коды

"С 30 октября посетить центры "Мои документы" в Кировской области можно будет, предъявив QR-код, подтверждающий вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или факт перенесенного в течение последних шести месяцев указанного заболевания. Решение принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на основании постановлении правительства Кировской области от 22.10.21 № 558-П", - говорится в сообщении.

Уточняется, что требование не будет распространяться на тех, кому необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг, подтвердить и восстановить учетную запись, а также напечатать сертификат с QR-кодом. При этом получить услуги МФЦ, как и прежде, можно только по предварительной записи. В режиме текущей очереди можно подать заявления по услугам Росреестра, забрать готовые документы, предъявив QR-код. Кроме того, без предварительной записи можно зарегистрироваться на портале госуслуг, восстановить и подтвердить учетную запись. В этом случае QR-код запрашиваться сотрудниками МФЦ не будет.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Кировской области выявлено более 62 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, свыше 56 тыс. человек выздоровели, 583 умерли. В стационарах проходят лечение 5,5 тыс. человек, из них более 200 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. В регионе действует масочный режим, запрещены массовые мероприятия, введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан. В понедельник в Кировской области начала действовать система QR-кодов для посещения предприятий общественного питания, организаций бытовых услуг и учреждений культуры и спорта.