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В Петербурге 20 образовательных учреждений получили поддержку развития волонтерства

В ВУЗах и колледжах прошли лекции, направленные на знакомство с миром добровольчества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Серия мероприятий, направленных на развитие волонтерства в учреждениях высшего и профессионального образования, состоялась в Петербурге, в результате 20 учреждений получили поддержку на развитие собственного добровольческого центра. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ресурсного центра для добровольцев и некоммерческих организаций Санкт-Петербурга "Штаб-квартира".

"Первым этапом серии мероприятий стали ознакомительные лекции в ВУЗах и колледжах, направленные на знакомство с миром добровольчества. <...> С 22 по 24 октября в городе Пушкин прошел образовательный выезд для 20 сотрудников и 60 активистов из образовательных организаций. <...> Помимо знаний, нетворкинга и мотивационного заряда участники от каждой образовательной организации получили сертификаты на обеспечение пакета услуг по открытию и/или сопровождению деятельности волонтерского центра на базе образовательного учреждения. В пакет услуг включены консультации/ сопровождение юриста, бухгалтера, Agile-специалиста (специалист по оптимизации процессов)", - говорится в сообщении.

Мероприятия организовал комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга в рамках реализации национального проекта "Образование". По результатам проведения лекций в 20 учебных заведениях было получено 600 анкет с обратной связью. Сотрудники образовательных учреждений изучили фандрайзинг (сбор пожертвований) и краудфандинг (сотрудничество людей через Интернет) для добровольческих проектов, а также узнали о вариантах государственной и федеральной поддержки инициатив. Все участники получили удостоверения о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе "Руководитель добровольческого (волонтерского) сообщества".

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