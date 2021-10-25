В Адыгее прививки от COVID-19 сделали около половины жителей от плана

МАЙКОП, 25 октября. /ТАСС/. Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции по состоянию на понедельник в Адыгее сделали около половины населения - 46% - от плана, сообщила пресс-служба главы республики по итогам заседания оперштаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19, которое провел Мурат Кумпилов.

"Обсуждена санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике, при этом особое внимание уделялось вопросам вакцинации населения и усиления контроля за соблюдением ограничительных мероприятий. По данным Минздрава республики, в настоящее время прививки от COVID-19 сделали 133 тыс. человек (46%). Повысились темпы вакцинации в Майкопском районе, снизились - в Гиагинском районе", - говорится в сообщении.

План вакцинации в республике составляет 80%. Работодателям региона рекомендовано освободить от работы привившихся от COVID-19 сотрудников на два рабочих дня с сохранением заработной платы.

По информации министра здравоохранения Адыгеи Рустема Меретукова, еженедельный прирост заболеваемости наблюдается во всех муниципалитетах. Сейчас госпитализированы 825 человек, 25 человек находятся в реанимации, амбулаторно проходят лечение свыше 1,4 тыс. человек. Временно приостановлена диспансеризация населения. Лаборатории по ПЦР-исследованиям планируется перевести на трехсменную работу, а также усилить работу единого кол-центра по коронавирусной инфекции за счет привлечения волонтеров "Единой России".

Ранее глава Адыгеи подписал указ, согласно которому с 25 октября в республике требуется предъявление QR-кода о вакцинации либо перенесенном не более полугода назад заболевании, либо отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 для допуска в культурно-развлекательные, спортивные учреждения, заведения общепита. При заселении в гостиницы и базы отдыха туристы с 28 октября должны будут предъявлять не только QR-коды, но и актуальные ПЦР-тесты. С 28 октября по 10 ноября приостанавливается работа кинотеатров, кальянных и клубов, детских развлекательных центров, иных досуговых заведений, расположенных в том числе в ТРЦ.

По данным регионального оперативного штаба на понедельник, в республике коронавирусная инфекция с начала пандемии выявлена у 21 189 человек, на лечении находятся 2 186 человек (плюс 70 за сутки). С начала пандемии в республике выздоровели 18 463 человека (плюс 29 за сутки), умерли 540.