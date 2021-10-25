Власти Якутии ввели обязательную самоизоляцию для непривитых жителей региона старше 60 лет

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Власти Республики Саха (Якутия) ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 60 лет, не прошедших полный курс вакцинации. Об этом сообщается на официальном информационном портале региона.

"Граждане в возрасте старше 60 лет, не прошедшие полный курс иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также неработающие граждане, имеющие хронические заболевания и состояния иммуносупрессии, <…> обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания", - сказано в сообщении.