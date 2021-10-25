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Власти Якутии ввели обязательную самоизоляцию для непривитых жителей региона старше 60 лет

Требование коснется и неработающих граждан, имеющих хронические заболевания и состояния иммуносупрессии

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Власти Республики Саха (Якутия) ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 60 лет, не прошедших полный курс вакцинации. Об этом сообщается на официальном информационном портале региона.

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"Граждане в возрасте старше 60 лет, не прошедшие полный курс иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также неработающие граждане, имеющие хронические заболевания и состояния иммуносупрессии, <…> обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания", - сказано в сообщении.

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РоссияЯкутияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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