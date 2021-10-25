Участники форума "Машук" на Ставрополье создали прототипы арт-объектов для своих регионов

ПЯТИГОРСК, 25 октября. /ТАСС/. Участники факультета лидеров развития Северо-Кавказского молодежного форума "Машук - 2021", который в прошел в Пятигорске (Ставропольский край), разработали социальные и архитектурные концепции развития городов и сел. Кроме того, они создали прототипы арт-объектов, которые затем могут построить в своих регионах, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе форума.

"Участники мастерской малых городов и сел разрабатывали социальные, культурные, урбанистические и архитектурные концепции развития под руководством архитектора и урбаниста Владислава Новосельского. В рамках работы мастерской на территории форума были возведены и презентованы прототипы арт-объектов, которые впоследствии могут быть построены участниками в своих регионах как части новых общественных пространств", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что участники сделали три проекта: шашки, Wooden stone и "Место силы". "Первый объект - большая игра (площадью несколько квадратных метров) и по совместительству фотозона в виде деревянных шашек, на самих шашках нанесены буквы, так что можно не только играть, но и выкладывать любовные послания или сообщения. Второй - функциональный объект, место, на котором можно сидеть, камень из дерева. Третий - место силы, по сути это трон, выполненный из дерева; спинка трона сделана в виде гор с подсветкой и символизирует Пятигорск", - пояснили в пресс-службе.

Собеседник агентства рассказал, что команды были смешанные, так что реализация подобных проектов возможна в любом месте округа. "Проекты, во-первых, бюджетные, не требуют большого финансирования. Во-вторых, все проекты были реализованы ребятами, никогда до этого не имеющими подобного опыта и специальных навыков", - добавил представитель пресс-службы.

Сообщается, что другая мастерская устойчивого туризма сосредоточила свое внимание на продуктах по развитию туристического потенциала природы и культуры Северного Кавказа. Участники форума разработали продукты двух видов: писали сценарии, а затем экранизировали их, презентовав в последний день работы факультета мини-фильмы. "В мастерской истории и образования вместе с основателем Ломоносовского клуба Владимиром Скрипниченко участники занимались социальным проектированием, разбирали нюансы взаимодействия с государственными органами, с PR, GR и учились наполнять проекты смыслами и идеями", - сказано в пресс-релизе.

О форуме

Форум "Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года. В 2020 году он впервые прошел в дистанционном формате и собрал почти 4 тыс. человек из большинства регионов России. Молодые люди смогли общаться с работодателями, получить гранты на воплощение своих проектов, пройти образовательную программу. В 2021 году форум проходит с 15 по 31 октября.