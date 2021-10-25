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Пандемия COVID-19

В Саратове с 27 октября по 3 ноября приостанавливается оказание всех муниципальных услуг

Ограничение не касается электронных услуг

САРАТОВ, 25 октября. /ТАСС/. Власти Саратова приостанавливают оказание всех муниципальных и иных услуг гражданам и юридическим лицам, за исключением услуг, которые предоставляются в электронном виде, с 27 октября по 3 ноября, сообщает пресс-служба администрации города.

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"Мэрия Саратова с 27 октября по 3 ноября 2021 года приостанавливает оказание всех муниципальных и иных услуг гражданам и юридическим лицам, за исключением услуг, предоставляемых в электронном виде", - говорится в сообщении.

Ранее власти Саратовской области объявили нерабочими дни с 27 октября по 7 ноября. Власти рассчитывают, что период нерабочих дней позволит разобщить потоки, сократить поездки, контакты с посторонними людьми, а также нарастить темпы вакцинации.

20 октября вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства назвала Саратовскую область в числе 17 регионов России, где отмечается критическая ситуация со смертностью, уровнем госпитализаций и количеством тяжелых больных ковидом.

25 октября в Саратовской области зарегистрировано 475 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших COVID-19 в регионе составляет 98 250. Выздоровели с начала эпидемии 87 674 человека, за сутки - 311 человек.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия COVID-19
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