Чернышенко избрали председателем наблюдательного совета МФТИ

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко вошел в состав наблюдательного совета Московского физико-технического института (МФТИ). На заседании наблюдательного совета Минобрнауки также рекомендовало назначить ректором вуза Дмитрия Ливанова, который с июня 2021 года занимал должность исполняющего обязанности, сообщили ТАСС в аппарате зампредседателя правительства России.

"Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко избран председателем наблюдательного совета Московского физико-технического института (национальный исследовательский университет) (МФТИ). На заседании набсовета также была одобрена стратегия развития вуза до 2030 года и рекомендована Минобрнауки России кандидатура Дмитрия Ливанова для назначения ректором МФТИ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Ливанов был и.о. ректора с июня 2021 года.

"Дмитрий Викторович имеет богатый управленческий опыт и в качестве ректора, и в качестве федерального министра. За прошедшие месяцы мы неоднократно обсуждали стратегию развития университета, а также включение МФТИ в реализацию нашей масштабной работы по формированию новой государственной программы научно-технологического развития. Уверен, при его руководстве вуз достигнет амбициозных результатов, прописанных в новой стратегии развития и выведет научные разработки на качественно новый уровень", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

В состав набсовета МФТИ входят министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент МФТИ Николай Кудрявцев, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, генеральный директор ГК "Ростех" Сергей Чемезов, профессор Манчестерского университета, лауреат Нобелевской премии по физике Константин Новоселов, председатель совета директоров ООО "Евразхолдинг" Александр Абрамов и другие.