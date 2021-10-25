Мэр Сочи заявил, что изменения на трассах будут внедряться после согласования с жителями

СОЧИ, 25 октября. /ТАСС/. Нововведения на трассах в Сочи будут внедряться только при согласовании с местными жителями, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации со ссылкой на мэра Алексея Копайгородского.

Ранее жители сел Молдовка и Липники перекрыли автодорогу в сторону Красной Поляны после того, как движение на ней сделали односторонним. Позже власти вернули двустороннее движение на трассе.

"Все нововведения будут внедряться после проработки с экспертами и строго при условии согласования с местными жителями", - сказал он по итогам встречи с жителями сельских территорий города.

При этом Копайгородский отметил, что с растущей популярностью Сочи как туристического места для улучшения ситуации на дорогах нужны масштабные изменения.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, теперь власти будут вести более интенсивный диалог с жителями сельских территорий, к нему также подключат депутатов и активистов. "Будем организовывать встречи граждан на каждой улице, рассказывать о том, какая огромная работа здесь предстоит", - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя территориального общественного самоуправления Молдовского сельского округа Светланы Чернышовой.

По данным администрации, сейчас власти планируют провести 15 мероприятий по ремонту и строительству дорог и инфраструктуры на отрезке около 32 км. "Предполагается строительство новых развязок, съездов, разноуровневых пешеходных переходов", - уточнили в пресс-службе.