В Петербурге сумма финансирования ремонта дорог в 2021 году составила 5,9 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Ремонт дорог в этом году обошелся Петербургу почти в 6 млрд рублей. К декабрю 73% городских дорог планируют привести в нормативное состояние. Об этом глава Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил на рабочем совещании с членами городского правительства в понедельник.

"Общая сумма финансирования ремонта дорог в 2021 году составила 5,9 млрд рублей. Из них 4 млрд - из городского бюджета, остальное - из федерального. К концу года 73% дорог Санкт-Петербургской агломерации должны быть приведены в нормативное состояние", - сказал губернатор.

Кроме того, он добавил, что на сегодняшний день 72% городских магистралей уже соответствуют нормативам, а к 2024 году таких дорог в Петербурге должно быть 85%.

В этом году город ввел в строй несколько крупных дорожных объектов. В частности, открыто движение по Лиговскому путепроводу, обходу Красного Села, продолжению Софийской улицы. Реконструирован участок автодороги "Нарва". Новая развязка была введена на пересечении Западного скоростного диаметра с Шуваловским проспектом. Начались работы по строительству съезда с ЗСД на Шкиперский проток, сооружение Витебской развязки. Петербург присоединился к реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Из федерального бюджета на увеличение количества дорог в нормативном состоянии был перечислен 1 млрд рублей. На эти деньги проведен ремонт Полюстровского и Пискаревского проспектов, проспекта Энгельса (на участке от Парнасского путепровода до КАД), Коннолахтинской дороги, Ленинградской улицы (от Лесной и Речной улиц до границы с поселком Песочное) и Арсенальной улицы. Всего нацпроектом в 2021 году предусмотрены работы на 43 объектах. На 29 они уже завершились.

"Учитывая, что протяженность значимых дорог в Санкт-Петербурге составляет почти 1 800 км, только в рамках нацпроекта необходимо ежегодно ремонтировать не менее 70 км", - заключил Беглов.