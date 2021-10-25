Глава Коми заявил, что режим нерабочих дней в регионе может быть продлен до двух недель

СЫКТЫВКАР, 25 октября. /ТАСС/. Антиковидные каникулы в Республике Коми, объявленные ранее с 30 октября по 7 ноября, могут быть продлены до двух недель. Решение о продлении будет рассматриваться на заседании регионального оперштаба 6 ноября, сообщил в понедельник вечером глава республики Владимир Уйба.

"Сегодня на заседании оперштаба горячее было обсуждение, у кого-то есть мнение, что можно оставить учреждения открытыми, досуг. С другой стороны, мы понимаем, что чистоты не будет, основная задача этих каникул - разобщить население и снизить уровень циркуляции вируса, заболеваемость. Антиковидные каникулы пройдут с 30 октября по 7 ноября. Были предложения продления их до двух недель, но это мы отложили на 6 ноября. 6 ноября еще раз проведем оперштаб, посмотрим результаты пяти дней, с 30 октября по 5 ноября, и будем принимать решение, что делать дальше", - сказал глава Коми в видеообращении к жителям, оно размещено на официальных интернет-ресурсах региона.

Глава региона обещал, что во вторник, 26 октября, будет подписан указ о нерабочих днях. Ранее руководитель региона сообщал, что с 30 октября по 7 ноября в Коми не будет работать служба быта, салоны красоты, косметические, массажные, СПА-салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, стоматология, за исключением дежурных стоматологов при острой боли и неотложной стоматологической помощи.

Также будет закрыта сфера досуга и развлечений, к которым относятся ночные бары, боулинг-клубы, дискотеки, игровые мероприятия, мастер-классы. Не будут работать в эти каникулы культурные, выставочные, просветительские мероприятия, выставочные залы, библиотеки, лекции, тренинги. Закроются цирки, детские игровые комнаты, развлекательные центры, лагеря дневного пребывания, частные и государственные учреждения дополнительного образования. В то же время театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, дома культуры могут работать при условии заполнения зала на 50% и обязательном требовании QR-кода или справки, что человек переболел ковидом в последние шесть месяцев. Приостанавливается также предоставление государственных услуг в органах власти и госучреждениях. В МФЦ будут работать дежурные инспекторы, ЗАГСы будут лишь выдавать свидетельства о рождении, смерти, регистрации или расторжении браков, сообщил руководитель республики.

На 25 октября в Коми выявлено 76 932 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 305 заболевших. Выздоровел 68 371 человек, умерли 1 928. Первый компонент вакцины получили более 287 тыс. человек, завершили вакцинацию более 269 тыс. человек, или около 46% взрослого населения региона.