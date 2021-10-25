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Губернатора Вологодской области наградили орденом "За заслуги перед Отечеством"

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин
© Владимир Гердо/ТАСС, архив

ТАСС, 25 октября. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников получил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Соответствующий указ президента РФ о награждении государственными наградами опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в социально-экономическое развитие Вологодской области и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Кувшинникова Олега Александровича - губернатора Вологодской области", - отмечается в тексте документа.

Олег Кувшинников занимает пост губернатора региона с 29 декабря 2011 года, он был назначен Дмитрием Медведевым. Кувшинников сменил Вячеслава Позгалева, который руководил областью более 15 лет. До этого Кувшинников с мая 2007 года был мэром Череповца. До работы в администрации Череповца прошел все ступени производственного роста на Череповецком металлургическом комбинате. На выборах губернатора в сентябре 2019 года Кувшинников набрал 60,79% голосов, на предыдущих губернаторских выборах в 2014 году - 62,98%.

Теги
Кувшинников, Олег АлександровичРоссияВологодская область
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