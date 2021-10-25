В Дагестане на капремонт школ планируют направить свыше 9 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 25 октября./ТАСС/. Более 9 млрд рублей планируют направить в Дагестане на реализацию регионального проекта по капремонту школ с 2022 по 2026 годы. На эти средства планируется капремонт около 600 школ, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"Данный проект, как сообщил врио председателя правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов, разработан в соответствии с рекомендациями Минпросвещения России и направлен в федеральное ведомство для предварительного согласования. Реализация регионального проекта предусмотрена в пятилетний период с 2022 по 2026 годы. Общий объем средств составляет более 9 млрд рублей. По данным Министерства образования и науки РД, в республике насчитывается около 600 школ, требующих капитального ремонта", - говорится в сообщении регионального правительства.

Уточняется, что в настоящее время Минобрнауки региона завершен прием заявок на финансирование в ближайшие два года.

"Представленная муниципалитетами республики сметная документация на 254 школы на сумму порядка 4,7 млрд рублей, имеющая положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости, включена в состав заявки Республики Дагестан на 2022-2023 годы и направлена в адрес Минпросвещения РФ", - отмечается на сайте правительства региона.

Как пояснили в правительстве Дагестана, по поручению главы Республики Дагестан разрабатывается региональная государственная программа, которая будет в себе объединять весь перечень мероприятий, связанный со строительством объектов образования, их оснащением.

"Таким образом планируется, что все объекты образования, строящиеся на территории региона, будут объединены в рамках одной республиканской госпрограммы. При этом мероприятия по капремонту будут включены, в том числе в объединенную госпрограмму", - добавили в правительстве Дагестана.