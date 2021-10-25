Один из крупнейших вузов Карачаево-Черкесии переведут на дистанционный режим обучения

ЧЕРКЕССК, 25 октября. /ТАСС/. Карачаево-Черкесский государственный университет им. У. Д. Алиева в связи эпидемиологической ситуацией переводится на дистанционный режим работы, сообщила в понедельник пресс-служба вуза.

"С 30 октября по 7 ноября Карачаево-Черкесский государственный университет им. У. Д. Алиева будет работать в дистанционном режиме. Соответствующий приказ подписал ректор КЧГУ Таусолтан Узденов. В документе говорится, что КЧГУ переходит на дистанционный формат в целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.

Согласно приказу, на дистанционный режим работы будет переведен профессорско-преподавательский состав и обучающиеся вуза. Директоры институтов, деканы факультетов, руководители структурных подразделений будут обеспечивать полную реализацию образовательных программ с привлечением необходимого количества работников. Охрана и пропускной режим на объектах университета будут усилены.

За последние сутки в Карачаево-Черкесии выявили 77 случаев заражения коронавирусом, всего в КЧР зафиксировано 27 016 случаев инфицирования, 23 583 жителя выздоровели, 732 - умерли. В госпиталях получают лечение 1 055 пациентов, остальные лечатся амбулаторно.

КЧГУ - старейший вуз Карачаево-Черкесии. В состав университета входят два института и восемь факультетов, где обучаются более 5,5 тыс. человек. Вуз готовит кадры более чем по 70 программам высшего профессионального образования и 17 направлениям в сфере послевузовского образования.