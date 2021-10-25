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В Новгородской области в районах, где вакцинированных более 60%, будут отменять QR-коды

В регионе привито более трети жителей области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 октября. /ТАСС/. Власти Новгородской области начнут отмену QR-кодов в первую очередь с тех районов области, где вакцинация населения будет превышать 60%. Об этом губернатор региона Андрей Никитин сообщил в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".

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"В первую очередь QR-коды будут отменяться в тех районах, где вакцинация уже перешла за 60%", - сказал он.

По данным регионального оперштаба, на 25 октября 198 522 жителя Новгородской области сделали первую прививку от коронавируса, 145 506 человека привились двукратно. Ранее губернатор Новгородской области сообщал, что в регионе привито более трети жителей области.

По данным Роспотребнадзора по Новгородской области, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 48 863 случая заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки - 213 случаев. Средний темп прироста заболеваемости за последние сутки составил 0,44%. За весь период наблюдения выписаны в связи с выздоровлением 46 168 человек.

Теги
РоссияНовгородская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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