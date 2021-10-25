Путин наградил врачей и замминистра здравоохранения за успехи в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Врачи из регионов РФ, внесшие большой вклад в борьбу с коронавирусом, получили государственные награды, в числе награжденных - заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев. Соответствующий указ президента РФ о награждении государственными наградами РФ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции наградить орденом Пирогова Гриднева Олега Владимировича - заместителя министра здравоохранения Российской Федерации", - отмечается в тексте указа.

"За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, наградить орденом Пирогова Петрушкина Максима Александровича - заведующего службой государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области "Областная клиническая больница", Середу Александра Викторовича - врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области "Гороховецкая центральная районная больница" (посмертно)", - отмечается в тексте документа.

За большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи орденом Пирогова награжден главврач орловской областной клинической больницы Вадим Мурадян и завкафедрой российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Владимир Никифоров.

Согласно документу, медаль Луки Крымского получили медсестра петербургского лечебно-диагностического центра Международного института биологических систем имени Сергея Березина Анна Васильева, врач тверской областной клинической больницы Евгений Зубрыкин, а также завотделением тверского областного клинического лечебно-реабилитационного центра Ксения Котова.

Кроме того, главврач орловской областной больницы скорой помощи имени Н. А. Семашко Игорь Дробязгин награжден орденом Почета, а медаль "За заслуги перед Отечеством" II степени получил главврач ливенской центральной районной больницы из Орловской области Вадим Сезин. Медалью Луки Крымского также награждена врач петербургского лечебно-диагностического центра международного института биологических систем имени Сергея Березина Фатима Валиева.