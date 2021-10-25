Власти Коми заявили о росте заболеваемости ковидом среди детей и пожилых

СЫКТЫВКАР, 25 октября. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом резко возросла в Республике Коми среди детей, подростков, пожилых граждан. Кроме того, 60% заболевших - это работающие в сфере образования, государственного управления, промышленности, здравоохранения, общепита и торговли, сообщила в понедельник пресс-служба главы Коми.

"За прошедшую неделю показатели заболеваемости значительно увеличились среди детей в возрасте до одного года, дошкольников и учащихся школ, подростков, пожилых людей в возрасте 65 лет и старше. 60% всех заболевших - это работающие граждане. Наиболее высокая степень заболеваемости отмечена среди офисных работников, в сферах образования, государственного управления, промышленности, здравоохранения, общественного питания и торговли", - привела пресс-служба слова руководителя управления Роспотребнадзора по региону - главного государственного санитарного врача Людмилы Глушковой по итогам прошедшего в понедельник заседания регионального оперштаба.

Члены оперштаба проголосовали за дополнительные ограничительные меры, которые будут действовать на территории Коми в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября и после их завершения. Речь идет о временном закрытии всей службы быта, сферы услуг и развлечений.

"Сегодня вопрос о популярности или непопулярности этих мер стоять не должен. Мы пытались балансировать на грани возможного с тем, чтобы и экономика работала, и не допустить сверхвысокой смертности от ковида, не допустить ситуации, когда нам будет не хватать коек. Но кому нужна будет экономика при такой смертности, как сейчас? Мы стремительно приближаемся к 2 тыс. умерших, и через несколько дней их может стать еще больше. У нас кислород на вес золота - каждый день по литрам считаем: какому городу и району сколько дать. Его потребление в стране за два-три месяца выросло в разы. Еще немного, и рванет - когда в стране физически не будет хватать ни кислорода, ни противовирусных препаратов", - убеждал противников ограничений глава региона Владимир Уйба.

Оперштаб поддержал предложение главы Минздрава региона Игоря Дягилева приостановить проведение плановых медосмотров и диспансеризации до улучшения эпидемиологической ситуации. По словам Дягилева, это позволит снизить чрезмерную нагрузку на медработников амбулаторного звена. Сегодня она составляет от 80 до 100 вызовов в день при рекомендованном максимуме 25-30. Такая же нагрузка на бригады скорой медицинской помощи: по Сыктывкару - до 400 выездов бригад в сутки, по Ухте - 140 вызовов.

На 25 октября в Коми выявлено 76 932 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 305 заболевших. Выздоровел 68 371 человек, умерли 1 928. Первый компонент вакцины получили более 287 тыс. человек, завершили вакцинацию более 269 тыс. человек - около 46% взрослого населения региона.